Tanti: “Comuni da sempre in trincea, ma ora non è peggio di prima”

Arezzo, 2 agosto 2023 – “Migranti, reddito di cittadinanza, nuove e vecchie povertà, Pnrr senza parlare del Covid: da sempre i Comuni sono in prima linea ed in trincea e spesso pure in solitudine ma ora non è peggio di prima e chi lo dice fa un po' di evidente strumentalizzazione contro il Governo Meloni che è cosa legittima ma molto di parte e non vera.

Il tema dei Comuni lasciati spesso soli è un tema antico che io condivido a tal punto che teorizzo il "partito" dei sindaci e degli amministratori del centrodestra, ma sostenere che oggi siamo soli ed un tempo non era così è semplicemente falso.

Mi auguro che la politica, tutta, faccia una riflessione sulla centralità dei Comuni ma accusare il Governo Meloni di fare peggio di prima è infondato. Quando passammo dal reddito di inclusione al reddito di cittadinanza eravamo soli; quando l'INPS toglieva il reddito di cittadinanza a chi non ne aveva diritto eravamo soli e ad Arezzo un tale minacciò assistenti sociali, direttore dei servizi, me e ci distrusse l'ufficio; quando Conte dava le indicazioni ogni venerdì sera su zone rosse e codici ateco eravamo soli e pure bersaglio dei no vax.

E non basta, parliamo della Regione Toscana: quando passano 13 mesi e l'assessore regionale rifiuta un incontro con i sindaci sul collasso delle ambulanze, non siamo soli? E non siamo soli quando per proporre una modifica di legge minimale per gli anziani il presidente della commissione sanità fa aspettare settimane e poi rinvia senza nuova data?

E non siamo soli quando vediamo diminuite le risorse senza mezza spiegazione per il pacchetto scuola? Quale sarebbe la novità e soprattutto la differenza? Credo che il Governo Meloni avrà tempo per ragionare sul ruolo dei Sindaci e degli amministratori locali e confido che farà una riflessione che dia più forza e autonomia, ma descrivere oggi una situazione drammatica è sbagliato. Siamo in trincea? Si. Siamo spesso soli? Sì.

È giusto? No, ma con i governi precedenti era esattamente così. Almeno alla Meloni diamole tempo”.