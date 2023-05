Tanti, appello per il 118 "La centrale deve restare"

È un messaggio preventivo, ma serve a piantare un paletto. Più politico che operativo, e tuttavia finalizzato a mantenere la centralità di Arezzo dentro il grande sistema dell’emergenza -urgenza, in una Asl che copre tre province. Lucia Tanti il paletto lo pianta sulla centrale 118: testa e macchina devono restare ad Arezzo, anche dopo la pensione che Massimo Mandò, il babbo del 118, raggiungerà a luglio. "Nella certezza che non vi sia la necessità, sollecito l’imminente pubblicazione del bando per individuare una nuova figura che verrà dopo un vero gigante della sanità". La vicensindaco mette le mani avanti per sbarrare la strada a qualsiasi idea alternativa che, ad esempio, possa prefigurare un trasferimento della dirigenza a Siena: "La centrale operativa del 118 per la Asl sud est è ad Arezzo e ad Arezzo resta. Non siamo disposti a nessun ragionamento che vada in un senso diverso. Lo diciamo subito a scanso di ogni equivoco che sono certa non ci sarà". I rumors negli ambienti sanitari darebbero in pole un dirigente grossetano al timone del 118 nella fase di interregno tra l’uscita di Mandò e il bando rispetto al quale Tanti rileva l’urgenza "pe evitare zone scoperte".

Poi esprime gratitudine a Mandò "per competenza, lungimiranza, visione strategica e capacità di tradurre un sapere grande in conoscenza diffusa per tutta la comunità" e, del resto, sulla figura del professionista si appuntano gli apprezzamenti del mondo sanitario e del volontariato per una struttura efficiente diventata "modello" in Toscana e non solo. In sostanza, la preoccupazione - e Tanti non ne fa mistero - è che la logica della "aslona" finisca per penalizzare il sistema aretino all’interno del quale, proprio la centrale 118 è uno dei punti di eccellenza. Un ragionamento che la vicesindaco contestualizza nel percorso con Asl e Regione sul nuovo San Donato: l’ente toscano ha "preso impegni importanti che verificheremo ma rappresentano un cambio di passo oggettivo rispetto alla mortificazione della sanità, vissuta prima della pandemia". Richiama "l’alleanza tra Comune e Asl che procede bene nell’area del Pionta, ormai prossima Cittadella della sanità". Non tutti i nodi sono sciolti e Tanti evidenzia quello sulle difficoltà delle associazioni che garantiscono il servizio delle ambulanze, stigmatizzando "la totale e surreale assenza dell’assessore Bezzini sul tema". LuBi