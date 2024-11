"Tante promosse ma nulla è cambiato". Villa Severi: il comitato va all’attacco

"Nonostante le promesse di Comune e Provincia nulla è stato fatto". Così il comitato Spontaneo di Villa Severi e delle Associazioni che vi hanno la sede. "Siamo arrivati a novembre ed ancora non sono stati completati i lavori di manutenzione di competenza della Provincia. Nemmeno i lavori di manutenzione e riqualificazione di pertinenza del Comune, che l’assessore Casi aveva assicurato sarebbero terminati entro l’estate, non sono stati ultimati. Anche dell’installazione di nuovi giochi per bambini, non si hanno notizie e non si sa nulla sulla tempistica di una possibile data di installazione. Ancora non sappiamo a che punto sia l’iter burocratico per la variazione urbanistica di parte della zona sportiva a parcheggio pubblico, così come la sua messa in sicurezza per la funzione di parcheggio. Quindi i cittadini di Arezzo firmatari della petizione e le associazioni presenti a Villa Severi, si vedono costretti a sollecitare una risposta del perché, quanto concordato il 18 marzo, è rimasta soltanto una intenzione. Si ricorda all’Amministrazione Comunale che sono trascorsi più di un anno e mezzo da quando sono stati smantellati i giochi per bambini, così da un giorno all’altro. Adesso basta. Chiediamo delle risposte certe da parte del Comune e della Provincia".