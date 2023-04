Tante conferme: Allegrini e Biagini guidano le giurie

Nomine fatte per il Saracino di giugno e quello di settembre. La Magistratura della Giostra ha provveduto alle nomine delle varie figure per l’edizione di sabato 17 giugno e domenica 3 settembre. Il primo magistrato Marco Cecchi (nella foto) insieme agli altri togati hanno deciso che maestro di campo per la Giostra di giugno sarà Gabriele Veneri e per quella di settembre Carlo Umberto Salvicchi. Il ruolo di vice maestro di campo (a cavallo) è stato assegnato a Fabio Butali, mentre vice maestro di campo (a piedi) per la Giostra di giugno sarà Carlo Umberto Salvicchi e per quella di settembre Gabriele Veneri. Il quarto componente in supporto al maestro di campo sarà Marco Teoni.

Araldo della Giostra è stato riconfermato Francesco Sebastiano Chiericoni e cancelliere Andrea Sisti. Il compito di famigli è stato assegnato a Gianluca Marmorini e Simone Rogialli, mentre Marco Severi sarà la riserva. Sergente dei fanti sarà Raffaele Marcantoni e suo vice Massimiliano Venturieri.

La magistratura della Giostra ha scelto anche la giuria della giostra. Per l’edizione di giugno saliranno sul palco a misurare i punteggi dei giostratori Giuliano Allegrini (presidente), Roberto Dini, Mauro Barberi, Marco Magrini, Elena Magnolfi.

Per la Giostra di settembre Carlo Biagini (presidente), Andrea Ermini, Laura Pagliai, Lucia Natalizi Baldi, Roberto Severi. Sostituti: Beatrice Benelli, Roberto Bonini, Roberto Gonnelli, Marco Cordovani, Serena Secchi, Mauro Bartolucci.

Il compito di esperto regolamentare della giuria è stato assegnato ad Alberto Melis.