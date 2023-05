Tango della gelosia in Valdichiana, ultimo atto al Circolo Aurora

Questa sera giovedì 18 maggio alle ore 21.30 al circolo culturale Arci Aurora di piazza Sant’Agostino ad Arezzo, si conclude una splendida edizione della rassegna "AuroraInScena" diretta da Barbara Petrucci con il teatro popolare della compagna Il Cilindro.

La compagnia teatrale e folkloristica Il Cilindro presenta la commedia comica in tre atti "Tango de la Gillusia in Chjena" di Zeno Marri.

La gelosia è il motore di tutte le vicende della commedia. I primi ad essere contagiati sono Gigi e la Menca una coppia di non più giovani contadini con una figlia in procinto di sposarsi.

Tutto comincia quando la Menca trova nelle tasche del marito un calendario di quelli che i barbieri regalano a Natale.

Presa dalla gelosia decide di farsi confezionare per il matrimonio della figlia un vestito come quelli indossati dalle "donnine" del calendario con immaginabili comiche situazioni.

A questo punto scoppia un parapiglia e la gelosia che ormai è dilagata rischia di far saltare anche il matrimonio della figlia e di rompere quello della sorella di Gigi che con il marito finanziere era arrivata per essere presente al matrimonio della nipote.

L’intervento di uno inconsueto indovino, che crea movimentate e comiche situazioni, porta all’immancabile lieto epilogo finale.

Con la commedia "Tango de la Gillusia in Chjena" di Zeno Marri, la Compagnia Il Cilindro ha partecipato a varie rassegne di teatro popolare regionali e nazionali dove ha ottenuto importanti riconoscimenti: tra questi il premio per la migliore attrice, il miglior autore e per due volte per il miglior attore. L’ingresso allo spettacolo che è l’ultimo della rassegna "AuroraInScena" è libero con tessera Arci.