Tangenziale: maxi-cantiere in panne. Contratto a rischio, venerdì la scelta

L’incrocio di via Fiorentina con la tangenziale: in alto l’assessore Marco Sacchetti

Arezzo, 22 febbraio 2023 – E’ un «giro-girotondo» che non vuole saperne di riuscire, anche se in sè è il gioco più antico del mondo. Ma lì, dalle parti di via Fiorentina e del suo complesso incrocio con la tangenziale è tutt’altro che un gioco. E’ un progetto da oltre sei milioni di euro e che per l’ennesima volta affonda in una palude. "La situazione è molto critica, sono preoccupato" conferma con la solita franchezza l’assessore Marco Sacchetti. Perché il cantiere non vuole saperne di procedere, anzi è praticamente in panne. "L’avanzamento è minimo, siamo ormai in una fase di impasse: siamo vicini a prendere decisioni drastiche". Lì, ormai è noto anche se il cantiere è fermo, è previsto l’intervento più impegnativo in assoluto, almeno sul piano economico. Una maxi-rotatoria all’incrocio, con uno spostamento di qualche metro verso via Fiorentina. Un sovrappasso della tangenziale, in modo da dividere la circolazione veloce di attraversamento della città da quella più lenta di innesto nel centro. Un progetto che si trascina da anni, si era arenato su problemi progettuali che avevano messo da parte la questione dei sottoservizi, era stato mille volte sull’orlo dello stop definitivo. Poi il confronto con la ditta e i...