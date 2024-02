Talla, lupi attratti dai croccantini: il Comune vieta “l’esposizione” di cibo per cani e gatti all’esterno delle case

Talla (Arezzo), 22 febbraio 2024 – Un'ordinanza del Comune di Talla ( Arezzo) vieta l'esposizione di cibo per cani e gatti all'esterno delle abitazioni per scoraggiare l'avvicinamento di lupi (ma anche di ibridi o cani inselvatichiti) così da evitare ulteriori pericolosi contatti con persone e animali domestici. Il provvedimento è stato deciso dopo che due lupi sono stati attirati dalle crocchette per gatti e si sono avvicinati alle case della frazione di Faltona. Segnalazioni sono arrivate ai carabinieri forestali i quali hanno specificato, in relazione agli episodi, che non è chiaro se fossero lupi, ibridi cane-lupo o un cani inselvatichiti.