Talento firmato Inghirami Laura e l’arte dei gioielli Tra gli esperti a Boston

di Claudio Roselli

Era l’unica italiana presente venerdì scorso in qualità di relatrice all’università statunitense di Harvard (siamo a Cambridge, nella Massachusetts, area metropolitana di Boston), in occasione dello "State of The Art Jewelry Summit" (il summit sullo stato dell’arte dei gioielli) organizzato da Mgmh Harward, Ric, Gia, che ha visto riuniti alcuni dei più alti vertici del settore della gioielleria mondiale insieme a numerosi professori di Harvard: uno dei centri di apprendimento più importanti al mondo. La giovane Laura Inghirami di Sansepolcro – leader del futuro per Forbes Italia U30, insegnante di designa management all’Istituto Europeo del Design e fondatrice di "Donna Jewel" – è oggi una fra le voci più autorevoli nel campo della gioielleria ed è stata espressamente invitata per presentare il proprio pensiero sulle prospettive del comparto, in ambito sia italiano che mondiale. La Inghirami ha rappresentato l’eccellenza del "made in Italy", portando l’attenzione dei vertici mondiali sull’eccellenza italiana in campo orafo gioielliero, sulla valorizzazione e la difesa dell’artigianato artistico, sulla centralità dei giovani per garantire un futuro prospero al settore, sulla sostenibilità e l’etica, sulla digitalizzazione, sull’investimento nella cultura come strumento di crescita e progresso dei paesi e sui principi di inclusività e unione per superare le sfide presenti e future e creare valore in un settore che dovrà essere sempre più unito a livello globale.

Tra i temi toccati anche la moda come indicatore e l’arte come ispirazione. Laura Inghirami ha citato Piero della Francesca come pittore che è ancora capace di ispirare le generazioni future nel rompere gli schemi, come quando applicò la prospettiva nell’arte, rivoluzionando non solo il mondo artistico ma tutto il mondo culturale. "Essere ad Harvard e rappresentare uno dei prodotti forti del mio Paese è stato fonte di immenso orgoglio. Per questo – ha dichiarato la Inghirami - dedico questo traguardo all’Italia e a tutti gli artigiani, orafi e professionisti specializzati, che sono alla base dell’eccellenza artistica italiana riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo". Nel 2022, il settore della gioielleria in Italia ha raggiunto i 10.870 miliardi, in crescita del 38,1% rispetto al 2019 (anno pre Covid) e del 20,8% rispetto al 2021.