Taglio del nastro al campo “Roberto Lorentini” di Pescaiola

Arezzo, 11 settembre 2023 – Novità per l’impianto sportivo di via Pisacane intitolato a Roberto Lorentini, il medico aretino morto a Bruxelles in occasione dei tragici episodi avvenuti allo stadio Heysel nel 1985, prima della finale di Coppa dei campioni tra Juventus e Liverpool.

Si è svolto infatti il primo evento sportivo della nuova gestione e per l’occasione anche il taglio del nastro ufficiale con gli assessori Federico Scapecchi, Monica Manneschi e Alessandro Casi, il figlio del medico scomparso, Andrea, il delegato Figc Arezzo Gianfranco Petrucci e il presidente della Fortis Arezzo Francesco Martoglio.

Soddisfatto l’assessore Federico Scapecchi: “ancora una volta abbiamo la dimostrazione di come la politica intrapresa di riqualificazione degli impianti sportivi attraverso i bandi pubblici sia uno strumento vincente. La nostra fortuna è che esiste un terreno fertile costituito dalle associazioni sportive aretine e tra queste, dopo una prima fase di interlocuzione, per Pescaiola è emersa la Fortis Arezzo, da sei mesi ufficialmente aggiudicataria del campo per i prossimi 25 anni.

In pochi mesi la Fortis ha sostanzialmente terminato i lavori previsti dal bando stesso per un totale di circa 200.000 euro, tra cui verifiche strutturali e impiantistiche, demolizione delle strutture prive di titolo edilizio, ristrutturazione degli spogliatoi e dei locali collocati sotto la tribuna.

Finalmente la parola passa agli atleti e alle squadre che vi si cimenteranno: non avevamo dubbi sulla bontà della scelta effettuata che restituisce un terreno di gioco, sia in termini di dignità sia in termini sportivi, non solo al mondo calcistico cittadino ma a un intero quartiere per scopi aggregativi”.

Francesco Martoglio, presidente della Fortis Arezzo: “la società è nata nel 2014, la prima squadra attualmente gioca in terza categoria ma siamo cresciuti anche come numero di equipe giovanili che sono attualmente 5.

Ci mancava una ‘casa’, adesso ce l’abbiamo e siamo davvero contenti di avere mantenuto la promessa fatta a marzo, al momento dell’aggiudicazione: al ‘Lorentini’, infatti, giocheremo fin dall’inizio della stagione esordendo in Coppa Toscana domenica prossima”.