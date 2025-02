Taglio degli alberi lungo il torrente Castro - Ceccarelli e De Robertis: “Massima attenzione alla sicurezza e all’ambiente”

Arezzo, 10 febbraio 2025 – “In merito alle preoccupazioni sollevate dai cittadini riguardo al taglio dei pioppi lungo via Campanacci, desideriamo esprimere la nostra comprensione e vicinanza alle sensibilità espresse dalla comunità locale, che va adeguatamente informata".

Con queste parole i consiglieri regionali Pd Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, rispondono al comitato per la tutela degli alberi di Arezzo che è intervenuto sulla questione.

“La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità imprescindibile. Gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza idraulica, lungo i corsi d'acqua, come lungo i torrenti Castro e Bicchieraia, dove è necessario l’allargamento degli argini, sono fondamentali per prevenire rischi idrogeologici e garantire la sicurezza dell'intera comunità.

Il progetto in questione, finanziato dalla Regione Toscana, è stato approvato dal Comune di Arezzo e da tutti gli Enti competenti.

Tuttavia, proseguono Ceccarelli e De Robertis, riconosciamo l'importanza del patrimonio arboreo e l'affetto che la cittadinanza nutre per esso. Ci siamo già attivati presso la struttura regionale (la Direzione difesa del suolo e protezione civile settore Genio Civile Valdarno Superiore) che sta seguendo i lavori a rivalutare attentamente ogni possibilità per preservare il maggior numero possibile di alberi, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

Chiediamo che per ogni albero rimosso siano piantati nuovi esemplari in aree idonee, al fine di mantenere e valorizzare il verde urbano. L’impegno nostro e della Regione Toscana concludono Ceccarelli e De Robertis, è nell'ascolto attivo dei cittadini e nella ricerca di soluzioni che concilino la sicurezza con la tutela dell'ambiente, per il bene di tutta la comunità.”