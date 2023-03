Tagliano gli alberi, i locali chiudono

Sanno per primi che la ristorazione è un settore ad ostacoli: oggi lavori, domani no, se proprio va male male rischi addirittura di chiudere. Ma non avrebbero mai immaginato di dover chiudere, anche se solo per un giorno, complice un taglio di alberi. E’ la protesta, sicuramente inedita, che arriva dalla zona di Chiani. Che avrà lunedì un’interruzione di corrente dalle 9 alle 16.

L’annuncio, correttamente, è arrivato da Enel Distribuzione e in sè un senso ce l’ha. Devono fare dei lavori sugli impianti, determinanti per garantire il servizio migliore. Insomma una sorta di "lavoriamo per voi"che però non convince tutti.

A guidare la protesta è Massimiliano Ricciarini, il pioniere di Streetfood e da qualche anno al timone di un locale di gran successo, la "Casina del Ponte", che viaggia a tutto fuoco perfino a gennaio e febbraio, mesi generalmente non morti ma quasi.

"Ho saputo che si tratta di un taglio di alberi per la messa in sicurezza delle linee: niente da dire sull’intervento tecnico ma è un orario che nel nostro caso e anche di altri è pesante". Ove i tempi rimanessero quelli non potrebbero che chiudere, a meno di non fare tutto alla griglia. "Ci siamo rivolti alle associazioni di categoria per essere tutelati: mi sembra impossibile non si riesca a trovare una modalità che ci consenta di lavorare". Parla anche a nome degli altri, il piccolo centro commerciale di Chiani: e poco lontano c’è anche un supermercato, chissà se in difficoltà anche quello. I lavori sono necessari, anzi fondamentali, su questo non ci piove: ma si tratta di capire se non possano essere compatibili con le attività. Qualche giorno per trovare la quadra c’è ancora.