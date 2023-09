Tablet in classe?. Strumento utile se non si esagera

Non è facile mettere assieme due notizie: una è il furto di tablet alla scuola Margaritone e la raccolta fondi, promossa dalla preside, per acquistarne di nuovi. L’altra viene dalla Svezia: il ministero dell’Istruzione decide di fare a meno dei tablet, perché ritiene che il loro uso non favorisca lo sviluppo cognitivo degli alunni.

Chi ha ragione? In un testo di alcuni anni fa Norberto Bottani, un ricercatore svizzero che ha lavorato a lungo nelle istituzioni europee, raccontava che in alcuni Paesi in via di sviluppo molte persone imparavano a leggere e scrivere autonomamente grazie ai computer.

* presidente toscano

dell’Associazione Presidi Anap