Svolta sul parco fluviale Piano da un milione di euro e richiamo per il turismo

CHIUSI DELLA VERNA

Sono iniziati i lavori di consolidamento della sponda del torrente Corsalone, un progetto "salvagente" per la scuola del paese che prevede la ricostruzione e il prolungamento della scogliera a difesa dell’abitato. Successivamente, nello stesso tratto, sarà realizzazione un ampio parco fluviale, finanziato con oltre 1 milione di euro dal Pnrr, destinato a diventare punto di riferimento per la comunità locale e fattore di attrazione turistica. I lavori per questo secondo intervento saranno assegnati entro maggio.

Dopo diversi lavori volti a tamponare la situazione, è quindi arrivata la ricetta definitiva capace di mettere finalmente in sicurezza l’edificio scolastico che tutti guardavano con preoccupazione, ogni volta che gli eventi meteorologici si facevano più severi e aggressivi.

Il torrente Corsalone, nell’omonima frazione di Chiusi, del resto era da tempo un "osservato" speciale. Tuttavia grazie ai 230 mila euro di finanziamento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno il problema sarà finalmente risolto. Proprio in questi giorni sono state tolte le gabbionate metalliche, ormai tanto degradate da essere esposte al rischio crollo e ribaltamento in alveo.

La vecchia protezione di sponda in massi ciclopici sarà quindi smontata, adeguata e prolungata a monte e a valle, per difendere la sponda in destra idraulica da fenomeni erosivi, nel tratto in cui risultano particolarmente accentuati a causa dell’andamento del corso d’acqua. L’obiettivo è quello di ripristinare la funzionalità idraulica e la piena efficienza delle opere, senza alterare la sezione originale di deflusso. Il progetto di fatto prevede l’adeguamento funzionale della scogliera esistente, in modo da renderla maggiormente performante in termini di stabilità di sponda.

"Il torrente Corsalone è un’importante risorsa non solo per gli abitanti del paese ma per tutto il Casentino. Grazie alla collaborazione con il Consorzio oltre a mettere in sicurezza l’abitato con i lavori che stanno interessando la sponda del torrente, realizzeremo un parco fluviale davvero bello, un punto attrattivo per il turismo" ha commentato in sindaco Giampaolo Tellini.