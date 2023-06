Svolta lancia d’oro Il test sulla sicurezza per la nuova consegna con 4 piani d’azione

di Federico D’Ascoli

Il piano di sicurezza per la Giostra del Saracino è già operativo. Il numero delle forze dell’ordine e della vigilanza privata è sostanzialmente in linea con le edizioni precedenti. Ci sarà, naturalmente, una particolare attenzione alla consegna della lancia d’oro, la novità che incombe sulla notturna di sabato.

I particolari della cerimonia sono stati illustrati ieri nell’ambito del consueto vertice finale in questura che precede la sfida al Buratto. Ai rettori dei quartieri è stato semplicemente chiesto di dirigersi a piedi verso il palchetto dove arriverà anche il sindaco Alessandro Ghinelli che tornerà a premiare il quartiere vincitore in abiti borghesi dopo sei anni in costume medievale.

Previsto il presidio dei fanti del Comune e dei vigili urbani per tutelare il fragile palchetto in legno che finora ha ospitato solo la disfida di Buratto e l’annuncio dei punteggi. E poi c’è la Colonna Infame che ha qualche problema di stabilità, a occhio e croce. La consegna inedita mette un po’ di apprensione su chi dovrà occuparsi fisicamente di mantenere l’ordine in piazza.

"Ma alla fine andrà tutto bene" ripetono in tanti.

Un sopralluogo è fissato per oggi con i responsabili dell’ordine pubblico radunati in piazza Grande. Un modo per valutare sul campo gli schieramenti e i movimenti in base al quartiere che porterà a casa la lancia d’oro dedicata a Luca Signorelli. Un impegno non troppo difficile se dovesse vincere Porta Sant’Andrea nel vicino al terzo posto o Porta del Foro al primo, sulla stessa parte della piazza dell’araldo.

Decisamente più complicata la gestione della sicurezza se a trionfare fossero Porta Santo Spirito o Porta Crucifera che si trovano sotto la lizza e dovrebbero scavalcarla a pochi metri dal Buratto proprio mentre gli altri due quartieri prendono la via di casa. Il presupposto sarebbe chiedere ai figuranti e agli spettatori che vincono di starsene fermi e tranquilli ad aspettare che gli altri tre quartieri escano dalla piazza.

Ipotesi poco applicabile, se soprattutto (come spesso avviene) l’ultima carriera non fosse decisiva, salvo rottura della lancia. Se il legno rimane intatto, sarebbe un attimo e chi ha vinto, da figurante, nei posti in piedi o nelle tribune, si fionderebbe verso la lancia d’oro tanto sognata.

La prova generale di stasera può essere un buon test per la consegna, anche se l’entusiasmo dei quartieristi per il piatto d’argento è decisamente affievolito. Difficile immaginare che le questioni di ordine pubblico siano paragonabili.

L’appello alla responsabilità a ognuno dei cinquemila in piazza è la strada per riportare al più presto la lancia d’oro laggiù dove è stata per 82 anni di Giostra. Sotto la tribuna A.