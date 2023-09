Svolta Ivv, i dipendenti sono in salvo. I sindacati: "Azienda in buone mani"

di Massimo Bagiardi

Finalmente, dopo mesi di assoluto silenzio o quasi, i dipendenti dell’Ivv vedono un pò di luce in fondo al tunnel. L’azienda vetraria valdarnese con sede a Valdarno fondata nel lontano 1952 sta vivendo, ormai da più di un anno, una forte crisi ma l’annuncio delle scorse ore di una proposta formalizzata, almeno inizialmente, per l’affitto del ramo di azienda ha riacceso fortemente le speranze per i 40 dipendenti. Soltanto successivamente si passerà all’acquisto vero proprio ma è intanto un grande passo, una notizia oltremodo importante per il tessuto occupazionale valdarnese che segue, di pochissimi giorni, quella che ha positivamente coinvolto la Fimer di Terranuova Bracciolini.

Gabriele Innocenti, segretario della Filctem Cgil di Arezzo, entra nei dettagli dell’offerta: "Si tratta di un gruppo di imprenditori italiani, non toscani ma che hanno interessi specifici proprio all’interno del Granducato e dei quali faremo i nomi soltanto ad affare definito. La cosa importante, e sulla quale più volte ci siamo espressi, è che la produzione rimarrà a e la quasi totalità dei dipendenti sarà confermata. Può darsi, poi, che arrivino comunque dei cambiamenti ma lo step successivo sarà la risposta del ministero all’offerta che il commissario ha ricevuto e successivamente inoltrato. Non possiamo sapere i tempi, tutti noi confidiamo che possa arrivare ben prima la fine del 2023".

Non è dato sapere quando sarà fatto il passo decisivo per il primo obiettivo che si sono posti i nuovi investitori ma è palpabile la soddisfazione dei dipendenti, tra questi c’è il responsabile amministrativo Marco Amatucci: "Siamo a una svolta, commenta, era da molto tempo che aspettavamo una notizia del genere e l’arrivo sulla Pec del nostro commissario liquidatore Susanna Bugiardi di un’offerta finalizzata, per il momento, all’affitto del ramo di azienda ci mette nelle condizioni di poter sperare positivamente per la felice riuscita di questa trattativa. La cosa che fa più piacere a tutti noi dipendenti e che parliamo di un qualcosa di concreto e non delle solite chiacchiere che si sono rincorse in questi mesi, pur non avendo i nomi veri e propri di queste persone riteniamo però che sia stato fatto un passo davvero importante, per non dire decisivo, per il rilancio dell’azienda dopo mesi e mesi di problemi. Attendiamo da un momento all’altro che possa venire convocato il tavolo in regione e solo dopo sapremo con certezza il futuro. Colgo l’occasione per ringraziare per il grande lavoro portato avanti il commissario Susanna Bugiardi e anche Simone Carresi ex presidente della cooperativa che tanto si è prodigato per salvaguardare i posti di lavoro".