Svolta in Conferenza dei sindaci Chienni lascia, Vadi è presidente

Dopo sei anni, con dodici mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, finisce l’avventura di Sergio Chienni alla presidenza della Conferenza dei Sindaci del Valdarno.

Al suo posto, martedì scorso, è stata nominata Valentina Vadi, attuale primo cittadino di San Giovanni.

La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea dell’organismo rappresentativo delle autonomie locali, che ha funzioni di indirizzo e controllo sull’attività socio-sanitaria del territorio. "Ringrazio Sergio Chienni per il lavoro che ha svolto in questi anni facendosi carico della Conferenza dei sindaci anche nel difficile periodo della pandemia – ha commentato Vadi - Ringrazio inoltre i sindaci del Valdarno che hanno riposto in me la loro fiducia affidandomi la presidenza della Conferenza.

Da parte mia sarà massimo l’impegno per la tutela dei servizi socio sanitari del nostro territorio e l’attenzione nei riguardi del presidio ospedaliero di Santa Maria alla Gruccia". "Inizialmente l’incarico dovevo durare, come di norma, quattro anni – ha spiegato Chienni - Per senso di responsabilità e di servizio, in maniera condivisa coi miei colleghi, ho accettato le proroghe che mi sono state proposte e sono rimasto in carica dal 2017 ad oggi.

Essendo ad un anno dalla scadenza del mio mandato di sindaco, oltre a ritenere opportuno che si attui il principio di rotazione, voglio dedicarmi in questi mesi a concludere ciò che ho avviato per Terranuova.

Ovviamente continuerò ad esser partecipe e a collaborare con la Conferenza per le questioni che riguardano la nostra vallata.

Ci tengo a ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno condiviso il lavoro di questi anni: i Sindaci e gli Assessori, i tecnici dei Comuni (a cominciare dal dottor Massimo Bigoni), tutto il personale di USL Toscana Sud Est e Regione Toscana.

Un ringraziamento particolare alle associazioni del nostro territorio, esercitare questa funzione mi ha permesso ancor di più di comprendere a fondo quanto siano preziose per le nostre comunità". Il sindaco di San Giovanni Valdarno come detto subentra a Sergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini, che era in carica dal 2017.A capo dell’organismo sovracomunale, primo dell’avvento di Chienni, c’era stato anche il predecessore di Vadi, Maurizio Viligiardi.

Marco Corsi