Svolta a Arezzo per i lavori alla rotatoria Fiorentina: sopralluogo per tempi cantiere

Giornata clou oggi per via Fiorentina e la sua "nuova" viabilità. Questa mattina l’assessore per le opere strategiche Marco Sacchetti (nella foto) farà un sopralluogo con la ditta appaltatrice e l’ufficio tecnico del Comune. Obiettivo: trovare soluzioni che possano accorciare i tempi dei lavori limitando le difficoltà ai commercianti. Il sopralluogo di questa mattina ha comportato lo slittamento dell’avvio dei lavori, previsto inizialmente per ieri, per realizzare le opere di sistemazione dei sottoservizi legate al cantiere della rotatoria. Dopo il sopralluogo sarà la volta del secondo incontro di Sacchetti con Confesercenti che, alla notizia della chiusura della strada, si è fatta portavoce delle preoccupazioni dei commercianti della zona. Problematiche che venerdì scorso la direttrice Valeria Alvisi ha esposto all’assessore che si è impegnato nel cercare di ridurre i tempi della durata dei lavori previsti dall’ordinanza e di valutare se ci sono le condizioni di compatibilità tra il flusso della circolazione e il cantiere almeno in una direzione di marcia, in modo che via Fiorentina non si trasformi per un mese in una strada senza uscita a discapito dell’accessibilità dei negozi. "La nostra speranza è che il crono programma per la realizzazione dei sottoservizi si riduca notevolmente, da un mese fino a dieci giorni, magari attivando un maggior numero di forze lavoro su più turni - spiega Alvisi - e che si possa aprire un senso di marcia, non sappiamo ancora se in uscita o in entrata, per evitare il totale blocco della viabilità che vorrebbe dire per i negozi calo dei fatturati in un periodo delicato per le loro attività. Non ci resta che aspettare l’esito del sopralluogo".

Ga.P.