Svastiche disegnate sulle lavagne. Raid nella scuola elementare. Il sindaco: "Episodio gravissimo"

di Sonia Fardelli

Entrano nelle aule della scuola elementare approfittando del movimento di gente suscitato da una festa paesana per passare inosservati. Una volta dentro lo stabile disegnano svastiche e scrivono bestemmie sulla lavagna. Poi se ne vanno dileguandosi tra la gente accorsa in paese per la festa. L’episodio è avvenuto domenica a Strada in Casentino in occasione della tradizionale Fiera dell’Albero. Alcuni ragazzi, approfittando della confusione che c’era in paese per la tradizionale festa in vista del Natale, si sono introdotti nella scuola elementare e hanno disegnato svastiche e scritto bestemmie sulle lavagne di diverse aule. In pratica hanno fatto il giro della scuola elementare lasciando in ogni aula il segno del loro passaggio. Un atto vandalico, che è stato subito condannato da tutti e che il sindaco spiega in questo modo.

"Si tratta con molta probabilità di una ragazzata - ha cercato di spiegare il sindaco Antonio Fani (nella foto) – Resta però la gravità di un comportamento inaccettabile. Fortunatamente non abbiamo registrato danni alle aule. Le scritte sono state fatte infatti sulle lavagne e prontamente cancellate. Altri danneggiamenti alla scuola elementare non ci sono stati". E’ stato inoltre appurato dalle forze dell’ordine subito accorse che i ragazzi per entrare nella scuola elementare di Strada in Casentino non hanno fatto alcun tipo di effrazione. "Non c’è stata alcuna effrazione, cosa che avrebbe reso l’episodio ancora più grave – continua il sindaco – I responsabili di questo brutto episodio sono riusciti ad entrare nella scuola perché hanno trovato una porta aperta. Una distrazione che non si ripeterà più, ma che ci preme sottolineare perché la scuola deve essere, ed è, un luogo sicuro".

Alla scuola elementare di Strada in Casentino sono arrivate anche le forze dell’ordine per vedere se riuscivano ad identificare i responsabili dell’atto vandalico. Al momento non ci sono novità sugli autori del gesto, ma le indagini continuano per arrivare a scoprirli e per far sì che episodi di questo genere non si ripetano.