Svastiche e bestemmie sulla lavagna. Si indaga per risalire agli autori

Castel San Niccolò (Arezzo), 4 dicembre 2023 – Svastiche e bestemmie sulle lavagne della scuola. Succede a Strada in Casentino nel comune di Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo: il gesto è stato probabilmente compiuto ieri, domenica 3 dicembre, ma la vicenda è emersa oggi alla riapertura del plesso.

Secondo una prima ricostruzione qualcuno si sarebbe introdotto nella scuola elementare e avrebbe disegnato svastiche e scritto bestemmie nelle varie aule della scuola.

"Si tratta probabilmente di una ragazzata - ha commentato il sindaco Antonio Fani - resta però la gravità di un comportamento inaccettabile. Non abbiamo registrato danni in quanto le scritte sono state fatte sulle lavagne e prontamente cancellate. E sottolineo che non si è trattato di una effrazione ma i responsabili sono riusciti ad entrare nella scuola avendo trovato una porta aperta". Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.