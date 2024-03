"Superstrada? Si può cambiare". Ghinelli esclude un rimpasto e aspetta squilli dal centrodestra

Le grandi opere, la temperatura del centrodestra e il futuro senza fascia tricolore. Alessandro Ghinelli a tutto campo, sui temi più caldi dell’agenda politica.

Sindaco, la Sardegna segna la prima sconfitta del centrodestra. Dove è l’errore?

"Non so se ci sono errori, forse un candidato debole ma certo non mi aspettavo una sconfitta. È comunque un fatto isolato al momento".

Come evitare che lo scivolone in Sardegna possa essere ripetuto qui? Ad esempio alle regionali?

"Occorre individuare il candidato giusto. A maggior ragione in una regione come la Toscana legata al centrosinistra. Se non si trova un candidato in grado di allargare la base elettorale oltre i voti del centrodestra, non si va da nessuna parte. Per questo i candidati che provengono dai partiti non sempre corrispondono al compito di ampliare la base elettorale. In Toscana spero che il problema non si porrà, avremo un candidato forte e non potremo allontanarci troppo dallo schema di un sindaco che ha ben governato".

Dalle tensioni a livello nazionale a quelle locali. Da leader del centrodestra aretino come legge il caso Cortona?

"A Cortona è stata presentata una candidatura in controtendenza, quella di Carini. Perchè normalmente, viene riconfermato il sindaco uscente al primo mandato, a meno di disastri commessi in corso d’opera. In questo caso, la difficoltà dei rapporti tra Meoni e il centrodestra non ha portato alla sua ricandidatura. Spiace perchè si tratta di un sindaco uscente, tuttavia ritengo che Carini abbia tutti i numeri per fare bene e confermare la leadership del centrodestra. Ora, se Meoni vuole bene al centrodestra, dovrebbe fare un passo indietro, anche se sappiamo tutti che non lo farà".

Tensioni che non mancano neppure nella sua maggioranza, come la seduta del consiglio comunale di giovedì dimostra. Cosa succede?

"C’è da capire quali sono le sensibilità che in qualche modo sono state messe a dura prova con due voti di astensione in commissione su due delibere".

Rimpasto in vista?

"Ma quale rimpasto! Non esiste".

Allora cosa è successo?

"Non hanno studiato la delibera, ma non è un dramma".

Lei ha convocato i capigruppo di maggioranza lunedì a palazzo cavallo. Perchè?

"Dirò loro: cerchiamo di capire quali sono le sensibilità che sono state prese non in considerazione riguardo a due delibere. Sono fatti sporadici che tuttavia dobbiamo rimuovere".

Infrastrutture. Giani ha rilanciato il suo pressing sull’aumento di corse e fermate di treni veloci ad Arezzo. Come si arriva all’obiettivo?

"Benissimo la richiesta, ma deve essere chiaro che si tratta di una soluzione provvisoria che non ha nulla a che vedere con la stazione Medioetruria in linea in Valdichiana".

La stazione si farà?

"Vale la pena di aspettare l’esito delle elezioni in Umbria, ora c’è troppa tensione legata a dinamiche territoriali tra Toscana e Umbria".

Due Mari: nell’incontro in Confindustria il governatore toscano accelera anche sul tratto aretino. Cosa risponde?

"È certo che l’opera va fatta, ma le due bretelle di cui si parla servono solo quando si affronterà il tema del nodo di Olmo nella sua realizzazione. Fino a quel momento possono essere stralciate, che non vuol dire non farle ma rimandare a un approfondimento maggiore. E questo non significa di certo fermare la Due Mari".

Anno Vasariano, le novità?

"Martedì c’è una riunione tra tutti i soggetti coinvolti per mettere a punto un piano unico della comunicazione e il calendario condiviso degli eventi. A breve la presentazione del logo e del programma".

Cosa c’è nel futuro politico di Ghinelli?

"Di sicuro non farò più il sindaco. In questi anni ho dato il mio contributo al centrodestra rappresentando un valore aggiunto e vincendo due tonate elettorali. Sarà la coalizione a fare proposte e io le valuterò".