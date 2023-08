Supermercato all’ex Mirage L’Ascom attacca

Dubbi di Confcommercio sulla nuova Conad che aprirà a Monte San Savino: "Non vogliamo che porti alla chiusura di attività commerciali". "Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale un incontro per ottenere alcuni chiarimenti – spiega Carlo Umberto Salvicchi di Confcommercio Valdichiana – vorremmo sciogliere alcune forti perplessità sulla reale opportunità del nuovo progetto che arriva con la promessa di riqualificare e portare nuovi posti di lavoro ma che potrebbe alterare il tessuto economico savinese". "Non siamo contati al progetto a priori – chiarisce il direttore di confcommercio Arezzo Catiuscia Fei – ma ci dispiace constatare ancora una volta come l’unica progettualità considerata valida per la riqualificazione o la riconversione di aree abbandonata sia sempre legata al commerciale".