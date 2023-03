Superiori, i licei in pole nella scelta degli studenti

di Luca Amodio

In Valdichiana quasi 6 studenti su dieci che hanno concluso le scuole medie scelgono un liceo della vallata. Il 23% è invece attratto da un tecnico mentre il 18% da un professionale. Coloro che scelgono di rimanere in Valdichiana per proseguire gli studi superiori sono il 53%, che corrisponde a ben 310 neo matricole su un totale complessivo di 581. La restante fetta sceglie di "migrare" verso le scuole di Arezzo ma a volte anche quelle della provincia di Siena e Perugia, specie quelli situati a confine con l’Aretino come l’omnicomprensivo di Castiglione del Lago oppure l’alberghiero Artusi di Chianciano.

Lo racconta l’indagine annuale condotta sulle iscrizioni alle scuole superiori che tra l’altro evidenzia il peso del fattore "trasporti" nella scelta dell’istituto da frequentare. E infatti a iscriversi maggiormente nelle scuole superiori della Valdichiana sono gli studenti che escono dalle medie di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano mentre chi proviene dai comprensivi di Civitella e Monte San Savino sceglie la città di Arezzo.

Come spiega il preside Cristiano Rossi, dirigente scolastico dell’istituto Montalcini di Lucignano e capofila della rete presidi della Valdichiana "i numeri delle iscrizioni ci rivelano come l’assenza di trasporti interni nella Valdichiana, specie da un "estremo all’altro" influenzi la scelta degli studenti: è un problema che la politica dovrebbe risolvere". Tra l’altro, i problemi riguardano un po’ tutti i comuni, dice Rossi, "ad esempio, le difficoltà si incontrano anche per raggiungere Foiano da Castiglion Fiorentino e Cortona, oppure per gli studenti di Lucignano ci sono problemi ad arrivare a Cortona".

D’altra parte l’attrattività degli istituti del capoluogo di provincia è però evidente anche in termini di offerta formativa. "Nel nostro territorio sono presenti istituti tecnici economici ma non industriali, come quelli che offre invece l’Itis di Arezzo – spiega Rossi – il Galileo Galilei con i suoi indirizzi in chimica, biotecnologie e così via, convince il 13% degli studenti della Valdichiana che decidono di iscriversi lì". Ma non solo perché dalla Valdichiana ci si muove verso Arezzo anche per frequentare il liceo artistico e delle scienze umane così come il Buonarroti Fossombroni e il Redi di Arezzo. Tornando in Valdichiana, è il Giovanni da Castiglione l’istituto con più iscritti tra coloro che sono in uscita da scuole della vallata stessa: in totale 136 pari al 44% del totale. Segue il Signorelli con 105 nuovi iscritti (33,9%) e poi il Marcelli con 36 iscritti (11,6%) e il Vegni con 33 (10,6%).