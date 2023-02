Superbonus senza sconto: "20 milioni bloccati"

di Angela Baldi Ci sono oltre 20milioni di euro di crediti incagliati nella nostra provincia, che le aziende hanno nei loro cassetti fiscali ma non sanno a chi cedere. Con lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti a rischio ora c’è l’intera filiera delle costruzioni. Il Segretario di Confartigianato Alessandra Papini ha parlato di una vera ecatombe. "Il governo ci aveva rassicurato sul problema, invece non solo non si prospettano soluzioni ma il Governo blocca con un Decreto dell’ultim’ora, tranne in limitati casi, la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura o a cedere i crediti" dice Papini intervenendo sul decreto legge appena approvato. "Il blocco – spiega il segretario di Confartigianato - coinvolge le tante imprese che, sulla base delle norme sinora vigenti, hanno effettuato investimenti e assunzioni nella prospettiva di poter continuare a operare garantendo lo sconto in fattura. Con buona pace degli obiettivi green che la misura avrebbe aiutato a raggiungere. Va trovata una soluzione per i cantieri aperti o assisteremo a un’ecatombe di imprese delle costruzioni, con danni irreparabili per l’occupazione con un’incidenza sul Pil incalcolabile. Ci stiamo accordando per incontrare urgentemente i rappresentanti del Governo e discutere una via d’uscita". Ad...