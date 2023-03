Superbonus, 400 le pratiche aperte Effetto appalti: meno ditte in gara

di Lucia Bigozzi

Il superbonus edilizio conta 380 pratiche. E’ il numero dei dossier per efficientamento e ristrutturazione sulle residenze presentati all’ufficio urbanistica del Comune, dall’autunno 2021 ad oggi. Dentro, c’è un pò di tutto, dalle villette unifamiliari alle abitazioni singole, anche se la parte del leone in città la fanno i condomini, quelli grandi ad esempio nella zona Belvedere, e pure quelli di piccole dimensioni che approfittano dell’incentivo per mettere a nuovo infissi, facciate e istallare centrali termiche o impianti fotovoltaici per il risparmio energetico, secondo i canoni fissati dalla legge. Trecentottanta pratiche relative a Cila e Cilas (nel primo caso il titolo abilitativo per avviare opere edilizie sugli immobili; nel secondo caso si tratta della nuova comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus) non necessariamente corrispondono ad altrettanti cantieri aperti nel territorio comunale, dal momento che la procedura comporta una serie di passaggi che rimandano anche all’Agenzia delle entrate e alle banche per la parte cessione del credito con tempistiche e modalità di validazione precise. Resta il fatto che il numero di opere edilizie per le quali si chiede o si è già ottenuto il via libera al superbonus, rappresenta di per sè un numero consistente.

Alle 380 pratiche aperte, ne vano aggiunte altre quindici che riguardano un’altra opzione prevista dal Superbonus 110%: la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali. Anche in questo caso, il numero non è ridotto e nel complesso, sta a indicare un’adesione abbastanza alta degli aretini al "pacchetto" predisposto a livello nazionale e proprio in questi giorni al vaglio del governo intenzionato a dare uno stop alle nuove adesioni. Un orientamento che ha scatenato le proteste delle associazioni di categoria e dei costruttori sul nodo cessione dei crediti. Il vertice di una settimana fa a Palazzo Chigi, è servito per avviare un confronto e prendere le contromisure ed evitare pesanti ripercussioni sopratutto per le aziende edili che si ritrovano con i cassetti fiscali pieni e rischiano il default. L’effetto domino colpisce anche le famiglie che in questi mesi hanno sostenuto i costi di perizie e consulenze tecniche per sanatorie o istruttorie propedeutiche all’accesso al bonus edilizio e adesso vivono nel terrore di non vedere impalcature nelle facciate dei condomini o nelle abitazioni da ristrutturare, tantomeno muratori all’opera.

C’è un altro effetto sulla scia del Superbonus che impatta sulla realizzazione delle opere pubbliche. In pratica, moltissime ditte edili si sono gettate a capofitto sul filone superbonus, in un certo senso "snobbando" la partecipazione alle gare pubbliche lanciate dagli enti locali. Gli addetti ai lavori segnalano, infatti, una minore adesione delle aziende specializzate agli appalti per i cantieri in partenza o già calendarizzati. Il tutto con un rallentamento sull’iter dei lavori. Se la riunione romana è servita per aprire un confronto e studiare i correttivi, per ora l’incognita sui cantieri del 110% resta.