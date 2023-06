Super Save è già l’uomo del centro "Tutti hanno sempre creduto in me"

Saverio Montini è riuscito a iscrivere il suo nome nell’albo d’oro dopo un Saracino combattutissimo agli spareggi con Porta del Foro. E con i campioni della lizza di Santo Spirito subito fuori al primo tiro.

Montini, che valore ha questa vittoria?

"È stata importantissima per tutto lo staff tecnico e per lo stesso quartiere. Per me è la prima lancia d’oro conquistata, dopo un primo anno da giostratore, il 2022, dove ho avuto prestazioni basse e alte contro il Buratto. Mi serviva davvero tanto questa nuova conferma. E’ stato anche il primo successo per il capitano Andrea Gavagni ed è stata un’importante affermazione pure per Tommaso Marmorini. Lui aveva già vinto all’esordio, ma da allora non era più riuscito ad esultare. Una successo infine importante per tutto Porta Sant’Andrea. Un quartiere che non ha mai smesso di credere nella vittoria, nonostante mancasse dal 2018. Un quartiere che ha lavorato tanto durante tutto l’anno e ha creduto in noi in maniera smisurata. Questa vittoria è loro. È la giusta ricompensa per lo straordinario lavoro che fanno i quartieristi". Quando avete capito di poter vincere la Giostra?

"Con l’avvicinarsi della sfida al Buratto abbiamo creduto ogni giorno di più di poter entrare in piazza e giocarcela al massimo se ognuno faceva ciò che doveva fare e ciò per cui aveva lavorato tutto l’anno. Una volta in Giostra non c’è stato un momento preciso. Abbiamo cercato di rimanere concentrati al massimo fino all’ultima parola di araldo".

Quanto ha contato avere Martino Gianni al vostro fianco?

"Ha continuato un percorso che già era stato iniziato da Lele Formelli, mettendoci tutta la sua esperienza tecnica e insegnandoci come affrontare la Giostra a livello tattico e psicologico. Lui è stato il più sereno di tutti. Era davvero convinto che potevamo vincere e ci ha dato una fiducia smisurata. La sua presenza al pozzo, ti aiuta a mettere a punto alla perfezione ciò che serve prima di tirare".

La vittoria è arrivata con la cavalla del cuore. Vale di più?

"Sirya è una cavalla che ormai monto da quattro anni e c’è un bellissimo legame tra di noi . So che con lei posso affrontare le sfide al massimo, con la testa e il cuore. Lei garantisce entrambi e me li dà sempre ad un livello altissimo. Vincere con Sirya è stato ancora più gratificante".

Sonia Fardelli