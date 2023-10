Sulla nave per la città di Natale. Prenotazioni anche dalla Sardegna

Telefoni dedicati che trillano senza sosta. Mail che fioccano come fa la neve di Natale. E se ancora al 25 dicembre mancano un paio di mesi, la neve ha già cominciato a scendere sul quartier generale di Confcommercio dove gli strateghi della Città di Natale sono in contatto quotidiano con oltre 350 operatori turistici nell’operazione che precede il taglio del nastro - tra un mese - dell’evento di massimo richiamo per la città, quello che è riuscito a creare il "brand Arezzo", riconosciuto in tutt’Italia. I numeri lo confermano: crescono le prenotazioni da nord a sud e i confini della Città di Natale si allargano. Alle regioni "tradizionali" - Lazio, Emilia Romagna, Umbria e Marche - si aggiungono richieste da Veneto, Liguria e perfino da Sicilia e Sardegna. E l’effetto si trasforma in business per ristoranti, alberghi e il "regno" della città, i centro, che si veste con l’abito della festa più attesa.

Già tutto esaurito per il weekend dell’Immacolata che apre i fine settimana di dicembre. Tre giorni (8, 9 e 10 dicembre) con le prenotazioni al completo e oltre cinquanta pullman già in "fila" per entrare in città. Stesso trend si profila anche per il 25 e 26. Molti dei visitatori che hanno già messo al sicuro l’ingresso alla Città di Natale sono "persone che hanno deciso di tornare dopo aver sperimentato il debutto", dicono dall’associazione di categoria con la soddisfazione di aver fidelizzato buona parte del popolo di Natale. Non era scontato, ora è un dato di fatto.

Merito anche dell’imponente macchina della comunicazione messa in piedi per l’evento: il sito e pure i canali social collegati sfornano notizie e aggiornamenti in tempo reale, tenendo aggiornata la galassia dei potenziali visitatori. La Casa di Babbo Natale veleggia già al 60 per cento delle richieste confermate e la Casa dei mattoncini Lego che continuano a stregare intere generazioni, annuncia sorprese. Anche perchè quest’anno ci saranno riproduzioni straordinarie di monumenti internazionali tra i più famosi, con Parigi a fare la parte del leone.

Al Prato, gli esperti della Fondazione InTour preparano un altro regno incantato nei giorni della festa: anche qui si allarga il raggio degli espositori con 40 casette nell’anello del parco e la magia del Natale si potrà vedere e respirare in una sorta di bosco incantato con luci studiate per stupire. Come il Natale.

Lucia Bigozzi