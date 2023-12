"Sulla Due Mari una posizione coerente"

"Il consiglio comunale si è espresso sul progetto dell’importante infrastruttura strategica per il nostro territorio E78 Grosseto – Fano tratto 4 nodo di Arezzo (San Zeno) – Selci Lama (E45) accogliendo favorevolmente l’asse principale della E78, e respingendo il progetto delle due bretelle” ha spiegato Alessandro Ghinelli durante la conferenza stampa di fine anno. L’amministrazione ha elaborato insieme ai cittadini ed ai comitati di riferimento una serie di osservazioni riguardo le problematiche dell’infrastruttura e del suo rapporto con il territorio. Tali osservazioni sono confluite in un documento di sintesi votato all’unanimità dal Consiglio comunale e trasmesso alla Conferenza dei Servizi decisoria convocata dal commissario straordinario per la E78. Il consiglio ha esaminato inoltre alcune delibere relative alla localizzazione di opere pubbliche e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, come ad esempio il ponte definitivo e la viabilità alternativa al ponte storico Buriano (Provincia di Arezzo), interventi di riassetto idraulico (Consorzio di Bonifica) a San Marco e via Salvadori con l’obiettivo di rafforzare le capacità di resilienza del nostro territorio.

Nell’ambito delle politiche abitative a maggio 2023, l’Ufficio ha pubblicato la graduatoria definitiva del Bando per l’assegnazione di alloggi popolari emesso a settembre 2022. Nella nuova graduatoria risultano collocati 231 nuclei familiari. L’Ufficio ha disposto 32 assegnazioni di alloggi Erp in via ordinaria e 3 assegnazioni di alloggi autorizzati.