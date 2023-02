Sul palco tra García Lorca e Pasolini

di Angela Baldi

Staffetta tra i palcoscenici di Monterchi e Pieve Santo Stefano grazie a Laboratori Permanenti. Si chiude una rassegna, Nuovi Orizzonti, e se ne apre un’altra, Metamorfosi. Partita a ottobre al Teatro Comunale di Monterchi, residenza artistica per il triennio 20222024, volge adesso al termine la rassegna di teatro contemporaneo Nuovi Orizzonti dopo un lungo percorso che in questi mesi ha visto avvicendarsi sul palcoscenico diverse compagnie nazionali, che hanno proposto nuovi sguardi sul mondo e sulla drammaturgia contemporanea. Domenica 12 febbraio alle 18 andrà in scena lo spettacolo finale "Ti scrivo dalle nuvole", una coproduzione Laboratori Permanenti, Settimo Cielo, Teatri d’Imbarco, con Caterina Casini, Gloria Sapio e Beatrice Visibelli e la drammaturgia e regia di Nicola Zavagli.

Lo spettacolo è un omaggio a Pier Paolo Pasolini, la sua opera è raccontata evocata rianimata dai corpi e dalle voci delle sue donne, amiche e nemiche, madri e prostitute, scrittrici e attrici, cugine e divine. E per una rassegna che si chiude, un’altra prende il via. A Pieve Santo Stefano è stata presentata "Metamorfosi – La grande letteratura si fa teatro", rassegna pensata in armonia con l’attitudine della città e dei suoi abitanti, che ha da poco ricevuto l’importante riconoscimento di Città che legge.

Seguendo questa linea gli spettacoli offerti hanno tutti come fulcro il libro, le grandi storie, la letteratura trasposta a teatro. La rassegna prende il via il 19 febbraio alle 21 con lo spettacolo "Il mio bacio era un melograno" una coproduzione Laboratori PermanentiFestival delle Nazioni, una pièce di teatro musicale basata su testi di Federico García Lorca curati da Caterina Casini e Camilla Zapponi, con musiche originali composte dal Maestro Stefano Garau che saranno eseguite in prima esecuzione assoluta da Catherine Bruni al violoncello. I testi del poeta saranno recitati da Caterina Casini insieme con Massimiliano Auci. Nel recital dedicato a Federico Garcia Lorca, materiale surreale ma pieno di tradizione: parola dopo parola va in scena il suo universo sfaccettato di poeta, cantore, uomo innamorato della vita e degli uomini.