Sul palco Pd per la sanità. Il giovane medico:: "Piano per smantellarla"

È salito sul palco di piazza del Popolo a Roma non solo come militante del Partito democratico di San Giovanni, ma anche come giovane specializzando. Stefano Cuccoli ha 24 anni e sabato scorso ha vissuto uno dei momenti più emozionanti della sua vita, sicuramente indimenticabile. Non capita tutti i giorni, infatti, parlare davanti a 50 mila persone e, per giunta, di fronte ai vertici nazionali non solo del Pd, ma anche di altri partiti dell’opposizione. Cuccoli lavora all’ospedale di Careggi e il suo intervento alla manifestazione romana, mirato al sistema della sanità pubblica, ha strappato applausi. "C’è un progetto che mira a definanziarla, fino a smantellarla - ha detto - per portarci verso un sistema privatistico, dove chi ha soldi si cura e chi non ne ha soffre e muore".

Un discorso molto accorato il suo. L’emozione c’era, ma anche la voglia di raccontare la sua esperienza e di accendere una luce su questo aspetto. "Arrivate presto – ha detto il giovane militante del Pd - perché ne abbiamo bisogno, un’altra Italia c’è e non resterà in silenzio. Lunga vita alla sanità pubblica". In un’Italia nella quale i giovani si allontanano sempre di più dalla politica, al di là dell’orientamento, è da applaudire chi decide di investire il suo tempo e le sue energie nella politica e nella cittadinanza attiva al servizio degli altri: "Sono stato veramente orgoglioso dell’occasione che il Pd nazionale mi ha proposto - ha detto a 24 ore dalla manifestazione - con il mio intervento ho voluto rappresentare le condizioni in cui versano medici ed operatori sanitari che dovrebbero essere la spina dorsale di questo Paese. Spero che in futuro ci possano essere ulteriori occasioni di confronto magari anche nel nostro territorio, con la complessa situazione dell’ospedale del Valdarno, magari alla presenza dei più importanti leader nazionali anche perchè il tema lo merita veramente".

Stefano Cuccoli abita a San Giovanni. Sua madre, Paola Romei, è vice sindaco del Comune valdarnese. La politica è quindi una passione di famiglia, che il ragazzo ha iniziato a coltivare già da alcuni anni. È uno dei membri del progetto "Cittadini Attivi" di San Giovanni, partito nel 2019 grazie allo slancio di un gruppo di persone che hanno a cuore la città e vogliono prendersene cura. Si tratta di cittadini di diversa estrazione per occupazione ed interessi, che hanno colto il sentimento di tanta gente pronta a creare occasioni di coesione sociale, cura del territorio e dei beni comuni. Un’idea nata da un forte spirito di coesione che ha portato, dopo alcuni mesi di incontri, confronto e condivisione di idee concrete, a fare un ulteriore passo verso la concretizzazione di questo percorso. Molte le iniziative che sono state organizzate in questi quattro anni. Cuccoli, inoltre, nel febbraio scorso è stato eletto all’assemblea nazionale del partito, unico in tutta la vallata, e il mese successivo ha preso parte al primo appuntamento romano. "Per me – ha detto - è un grande onore e una grande responsabilità".