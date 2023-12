Successo al concerto delle Giovani Armonie per ValtiberinAutismo

SANSEPOLCRO

Una serata straordinaria all’insegna della solidarietà: stiamo parlando del concerto di beneficenza tenutosi sabato scorso in cattedrale a Sansepolcro per ValtiberinAutismo, animato dall’incantevole esecuzione dell’Orchestra Giovani Armonie Sansepolcro ha permeato l’atmosfera di energia e gioia. Il maestro Fabio Battistelli di Città di Castello, ospite d’eccezione, ha regalato un’interpretazione magistrale delle musiche di Ennio Morricone, toccando le corde emotive di ogni spettatore presente. Le fantastiche "Piccole Scintille" hanno incantato i cuori con una performance straordinaria, arricchendo la serata con una dedica appassionata al sostegno dell’autismo. La direttrice di Giovani Armonie, Laureta Cuku Hodaj, esprime profonda gratitudine a tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo spettacolo straordinario, partendo dal maestro Battistelli per aver accettato l’invito a condividere il palco con l’orchestra. Congratulazioni e un ringraziamento speciale alla regista Elena Fantoni, alla presentatrice Viola Signorelli, a Simone Cherici, a Benedetta Bilancetti e Paola Valdambrini di ValtiberinAutistmo per la preziosa collaborazione. Determinante anche il contributo del parroco, don Giancarlo Rapaccini, per aver aperto le porte della cattedrale cittadina all’orchestra con la collaborazione dell’amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Fabrizio Innocenti e dall’assessore Mario Menichella, presenti all’esecuzione. "Un abbraccio commosso – conclude la direttrice dell’orchestra – ai miei studenti, fonte di gioia e dedizione durante il concerto di beneficenza. La vostra partecipazione ha reso la serata un’esperienza indimenticabile, colma di emozione e solidarietà. Ma un profondo riconoscimento va al numeroso e generoso pubblico, la cui significativa donazione a favore di Valtiberinautismo riflette l’importanza della solidarietà nella nostra comunità".