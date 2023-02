Successo a Londra per l’orchestra Giovani Armonie

SANSEPOLCRO

Un successo vero e proprio l’esperienza londinese che ha visto impegnati i ragazzi dell’orchestra giovanile d’archi "Giovani Armonie" di Sansepolcro, diretti dalla maestra Laureta Cuku Hodaj (nella foto). I giovani hanno preso parte a due eventi che si sono tenuti nella capitale britannica la scorsa settimana. In occasione di quello dal titolo "Piero: a celebration of Sansepolcro in words and music", i ragazzi si sono esibiti in un concerto nella suggestiva location di Eaton Square Mayfair School, di fronte a Buckingham Palace, per proseguire poi il giorno seguente con un secondo appuntamento nel "The In & Out naval and military club", in cui si è svolto l’evento organizzato dalla Fondazione Esharelife e dal consolato della Repubblica di San Marino nel Regno Unito in occasione del St. Agatha Day.

A fine esibizione, i giovani hanno ricevuto un importante riconoscimento dal console Maurizio Bragagni per il supporto dato alla Esharlife foundation nella sua attività culturale. Grande partecipazione e apprezzamento per entrambi i concerti, che hanno visto la partecipazione di una delegazione biturgense composta dal sindaco Fabrizio Innocenti; dal presidente della Società Balestrieri, Stefano Tarducci; dal presidente di Fondazione Progetto Valtiberina, David Gori e da Michele Piccini, in rappresentanza del direttivo del Lions Club. "Dopo il tour in Giordania dello scorso anno, siamo rimasti molto soddisfatti per questa splendida esperienza che ha portato lustro a Sansepolcro e ai suoi giovani – ha dichiarato David Gori – e tutto questo è stato possibile grazie all’importante sinergia messa in piedi grazie al sostegno delle aziende del nostro territorio e in particolare Testerini Costruzioni Società Benefit, Donati Legnami, Bma maglificio, Borgo Palace Hotel e Commercianti del centro storico".