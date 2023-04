Subito l’altolà di Meoni "Non è un totem, si decida"

AREZZO

È il tavolo tecnico più reclamato. Da Arezzo fino a Perugia, passando per Siena e pure Cortona. Qui il sindaco Luciano Meoni alza la paletta del capostazione per inviare un "alert" a chi indica Rigutino come unica soluzione per la stazione dell’alta velocità. Messaggio per il sindaco Ghinelli e il presidente della Provincia Polcri. Perchè a Meoni non è andata giù la mozione dei consiglieri di centrodestra e votata all’unanimità (con u n emendamento dell’opposizione) in cui la Provincia prende posizione a favore dell’opzione alle porte della città. La premessa del ragionamento serve a dire che non c’è alcuna pregiudiziale aprioristica: "Se gli studi tecnici diranno che Rigutino è l’ideale, non farò battaglie contro, come, invece, sta facendo chi non condivide l’ipotesi Vagnotti-Creti-Santa Caterina" è la stoccata del sindaco cortonese. Che si dice pronto "a mettere a disposizione il nostro territorio per una soluzione aretina tenendo presente, però, che lo scambio ferro-ferro non è un totem. Per me la soluzione migliore è avere nel territorio aretino una stazione baricentrica rispetto alle tre province, con un’area di sosta per le auto vasta e questo sarebbe realizzabile a Vagnotti, ma sopratutto vicina ai grandi snodi viari: la superstrada Siena-Perugia e il casello autostradale Valdichiana". Se da un lato Meoni rilancia (e non è il solo) il modello Mediopadana, dall’altro avverte sul rischio, che potrebbe diventare qualcosa di più concreto, se il tavolo tecnico non sarà convocato a stretto giro. "L’Umbria che sta sollecitando la realizzazione dell’opera, se la situazione dovesse restare in stand by ancora a lungo, potrebbe arrivare a chiedere altre opzioni alternative. Ad esempio potrebbe indicare la soluzione umbra ad Orvieto. E a quel punto avremmo perso tutti un’opportunità strategica per lo sviluppo dell’intera provincia aretina". Meoni lo dice con una nota di preoccupazione e, del resto, da Perugia, l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche torna a ribadire l’urgenza del tavolo tecnico. Una data ancora non c’è ma il faccia a faccia tra Regioni, ministero e Ferrovie dovrebbe accadere entro la prossima settimana. Per gli umbri l’opzione nel Cortonese resta in pole position, supportata dallo studio di Uniontrasporti. Ma Arezzo è sul binario opposto.

Lucia Bigozzi