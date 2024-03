Subbiano, terremoto in Comune. Guerri e Bianchi si dimettono: gli scenari verso le elezioni

di Sara D’Alessandro

Un vero e proprio terremoto politico nel comune . A pochi giorni dal prossimo consiglio comunale, l’assessore Dominga Guerri e il consigliere e presidente del Consiglio Luca Bianchi hanno lasciato i loro incarichi definendo "irrevocabile" la decisione presa. Guerri ha detto: "Tale decisione ha origine dallo svolgimento dell’attività politica del sindaco la quale, purtroppo, non trova più la mia condivisione e il mio appoggio". Bianchi ha aggiunto: "Nel tempo, purtroppo, ho avuto modo di cogliere le contraddizioni tra il pensiero dichiarato e le azioni, fino al punto di vedere l’Istuzione, cui mi onoravo di appartenere, relegata ad un ruolo marginale privo del contenuto poli/co di cui dovrebbe animarsi".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe caduta durante un incontro con il Pd, che sostiene la giunta Mattesini nel quale, sostiene Bianchi "ci sono stati degli attacchi anche nei confronti miei e di Dominga. E così è maturata la decisione".

"La disfatta dell’amministrazione condotta dal sindaco Mattesini è ora evidente e sotto gli occhi di tutti – si legge nella nota diffusa da Ilario Maggini, capogruppo consiliare di ‘Ripartire si può’ – Le dimissioni presentate nell’arco di 24 ore dell’assessore Dominga Guerri per prima, poi del consigliere e presidente del consiglio comunale Luca Bianchi la dicono lunga sulle difficoltà che questa amministrazione sta attraversando. È l’ennesima dimostrazione – prosegue – degli enormi problemi interni che, si erano già preannunciati con l’uscita già da tempo del consigliere di maggioranza Dario Orlandi e l’avvicendamento nei vari assessorati che abbiamo potuto osservare in questi cinque anni di legislatura". Maggini continua, parlando di "fallimento totale", accusando l’attuale sindaco "di aver ridotto il paese ai minimi termini in tema di sicurezza, viabilità, organizzazione dei servizi, decoro ed ordine pubblico, sottolineando l’assenza di dialogo con i cittadini e con le amministrazioni limitrofe". Maggini conclude chiedendosi "con quale coraggio la Mattesini avrà l’ambizione di ripresentare la sua candidatura a sindaco, visto quanto avviene a tre mesi dalla prossima tornata di elezioni amministrative".

Anche il candidato di centrodestra, Ezio Lucacci prende posizione su quanto sta accadendo al Comune .

"Le dimissioni del presidente del consiglio e di un assessore – afferma – dimostrano la crisi politica del Pd che probabilmente cerca di far dimenticare la disastrosa amministrazione del sindaco Mattesini scaricando all’ultimo momento il proprio sindaco. A sono cose già viste, fu fatto lo stesso con Maggini che, al tempo, fu ricandidato dal centrodestra, cosa che, con il senno di poi, si rivelò un grave errore".

"Per il centrodestra – conclude Lucacci – è il momento di tornare alla politica alta e alla politica seria, in cui sono i progetti e le idee a contare e non i personalismi, in cui chi lavora lo fa per tutti i cittadini indistintamente dalle appartenenza e nell’interesse del buon governo. Il centrodestra si è sganciato da qualunque consorteria e si augura che i subbianesi prendano questa occasione per mettere fine ai gruppi trasversali che da troppi anni stanno imperversando, appoggiandosi a uno o altro partito e dimenticando le reali necessità della popolazione".