“Subbiano si rigenera”, al via il percorso di partecipazione per la redazione del piano operativo

Arezzo, 16 ottobre 2023 – “Subbiano si rigenera” è il titolo voluto dall’Amministrazione Comunale di Subbiano per il Percorso Partecipativo che avrà il compito di accompagnare la formazione del Piano Operativo Comunale, lo strumento di pianificazione urbanistica che definisce le azioni di tutela e le trasformazioni ammissibili sul territorio per i prossimi cinque anni.

Dopo l’adozione del Piano Strutturale, strumento strategico di pianificazione, avvenuta lo scorso aprile, l’Amministrazione e l’ufficio di piano hanno già cominciato a lavorare allo strumento conformativo (il piano operativo) e a fine settembre il Consiglio Comunale ha dato il via al procedimento che porterà alla sua redazione.

Si apre così un’importantissima finestra in cui cittadini, associazioni, professionisti, imprenditori e anche i giovani verranno coinvolti per parlare di come potrebbe essere la Subbiano del prossimo futuro.

Il Sindaco Ilaria Mattesini, guarda al futuro per costruire il paese con i suoi cittadini: “Con il Piano Strutturale sono state individuate delle strategie importanti per il futuro di Subbiano che verranno dettagliate con il Piano Operativo.

La pianificazione urbanistica è l’occasione per pensare al nostro paese con uno sguardo in avanti.”dichiara Ilaria Mattesini” E’ per questo che crediamo molto nella partecipazione di tutti e nel contributo che i cittadini possono e devono dare all’Amministrazione Comunale.

Dalle scelte che verranno prese dipenderanno l’economia, la vivibilità in termini di benessere e socializzazione, la fruibilità dei servizi, la bellezza e la sostenibilità di Subbiano…un ottimo motivo per fare ciascuno la propria parte.”

Il percorso durerà 4 mesi e verrà condotto dalla Società fiorentina Narrazioni Urbane, che avrà cura di sollecitare il confronto con la cittadinanza, raccogliendo riflessioni, indicazioni e proposte che verranno successivamente consegnate all'amministrazione.

Il primo appuntamento è per giovedì 19 ottobre alle 21 al Centro Eventi della Pro Loco di Subbiano in via Salvemini , sarà questo un evento di lancio e presentazione delle attività. Interverranno il Sindaco di Subbiano, Ilaria Mattesini, la responsabile del Settore Urbanistica architetto Alessandra Sara Blanco e il Garante dell’informazione e della partecipazione ingegnere Giorgio Croce.

Si ricorda, infine che l’intero percorso sarà monitorato dal Garante dell’informazione e della partecipazione e sul sito del Comune di Subbiano sarà possibile consultare i materiali via via prodotti e trovare tutte le informazioni per i prossimi appuntamenti: www.comune.subbiano.ar.it