Subbiano, cinque candidati. Uno ogni mille abitanti

di Sara D’Alessandro

A Subbiano dopo l’ufficializzazione dei nomi di Ezio Lucacci, Mirella Ricci, Ilaria Mattesini e Ilario Maggini, in vista delle prossime elezioni amministrative arriva quello di Luca Bianchi. La competizione elettorale 2024, per il comune subbianese che conta circa 6mila abitanti, risulta essere molto vivace con la presentazione di ben 5 liste. Presidente del consiglio comunale, Bianchi aveva lasciato il proprio incarico ad inizio marzo insieme all’assessore Dominga Guerri. A proposito della sua candidatura a sindaco di Subbiano, dice: "L’amore per il mio comune, il territorio in cui sono cresciuto e ho trascorso tutta la mia vita, mi ha spinto a prendere questa decisione con ferma convinzione, umiltà e un profondo senso di responsabilità. Sono convinto che solo mettendomi in gioco con determinazione, costanza di pensiero e coerenza, possiamo apportare il cambiamento tanto auspicato cinque anni fa e che è stato del tutto disatteso".

In nelle ultime settimane si stanno definendo alcuni scenari in divenire e il quadro delle candidature si va via via componendo.

A Poppi, sarà Federico Lorenzoni ex assessore di punta a Bibbiena della giunta di Daniele Bernardini, il candidato che concorrerà alle prossime elezioni, sfidando l’attuale sindaco Carlo Toni. Nel comune di Pratovecchio Stia ad opporsi all’attuale sindaco Nicolò Caleri, sostenuto dal centrosinistra, che fin da subito aveva dichiarato di essere disponibile ad un eventuale terzo mandato, salvo sorprese dell’ultima ora, potrebbe essere il presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Luca Santini con una lista civica.

A Castel San Niccolò, Antonio Fani ha dichiarato di essere pronto al bis, mentre a Chiusi della Verna ad affrontare Gianpaolo Tellini sarà Claudio Loddi. A Castel Focognano sembra pronto a candidarsi, anche se manca l’ufficialità, Lorenzo Remo Ricci a cui potrebbe contrapporsi a capo di una civica Vittorio Vannini. Chitignano: molto probabile la ricandidatura di Valentina Calbi che potrebbe scontrarsi con Cinzia Santoni. A Bibbiena all’attuale sindaco Vagnoli, pronto a scendere in campo, si candida sul fronte opposto Silvia Rossi con la Lista di Comunità. A Talla pronta anche Eleonora Ducci, mentre nel comune di Ortignano Raggiolo pare certa la ricandidatura di Emanuele Ceccherini.