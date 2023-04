Su un velocipede dell’Ottocento verso Capo Nord: fa tappa anche qui

Dalla Sicilia a Capo Nord su un velocipide. Con una tappa pre pasquale a Montevarchi. È la storia di Massimo Zaffari, originario di Padova, che venerdì scorso, nel suo lungo percorso che toccherà molte città italiane, si è fermato in Valdarno, dove ha trascorso la notte prima di riprendere il viaggio. Arrivava dal profondo sud. È partito infatti il 22 febbraio scorso dall’isola siciliana e ha attraversato Napoli, Pompei, Roma, Viterbo e Orvieto, prima di toccare il suolo toscano. La vigilia di Pasqua ha poi ripreso il tour alla volta di Firenze, Prato, Bologna, Padova e Bolzano. Prima di dirigersi verso Capo Nord, attraversando mezza Europa. 17 le tappe previste.

Sognava fin da giovane di provare questa esperienza. Qualche anno ha visto la foto d’epoca di un signore in bicicletta davanti al Teatro della Scala di Milano e ha iniziato a cercare in rete un velocipide biciclo. È riuscito a scoprire che, in Repubblica Ceca, un uomo era in grado di realizzarne uno, così nel 2018 è andato direttamente nel paese dell’est per ritirarlo e portarlo in Italia. Ma il suo sogno era quello di utilizzarlo per un grande viaggio dal sud al nord dell’Europa. Passata la pandemia, si è deciso e quest’anno ha iniziato l’avventura. Ma guidare questo mezzo non è semplice e non sono mancati fuori programma. A Viterbo, infatti, Massimo è caduto e si è fatto male ad una gamba. Un infortunio che lo ha costretto ad una ventina di giorni di stop ma che non gli ha impedito di riprendere poi il cammino. Ha scritto anche un libro "Tra spazio e tempo dopo Annibale Superzaf. Diario di un’impresa originale" e questo tour che lo porterà a Capo Nord viene documentato sul suo profilo Instagram. Quando arriverà a destinazione? Non c’è un giorno o una settimana prestabilita. E’ un viaggio senza tempo. Un viaggio indimenticabile.