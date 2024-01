Studiosi e prof da Francia e Inghilterra. Biglietto unico, tour negli altri musei

Un Piero della Francesca inedito si disvela agli occhi del mondo che già si affolla per il grandebutto di un evento unico. Oggi si aprono le visite sui ponteggi e le prenotazioni sono già finite: biglietti esauriti fino al 12 marzo, quando i ponteggi saranno smontati e gli affreschi torneranno visibili dal basso.

Prenotazioni da tutta Italia raccontano all’appeal del capolavoro che per due mesi si può ammirare come non è stato mai possibile fare: a distanza ravvicinata, per scoprire i dettagli e i colori di Piero, seguire il profilo dei volti, vivere il fascino di un tuffo dentro un capolavoro. Le visite speciali (costo 35 euro a persona) avranno la durata di circa un’ora durante la quale un pool di esperti accompagnerà i visitatori nel viaggio alla scoperta del maestro del Rinascimento. C’è di più: per chi ha prenotato l’incontro con Piero sul ponteggio, è offerta la possibilità di un tour nei musei statali aretini con lo stesso ticket utilizzato per l’ingresso nella basilica di San Francesco. Una sorta di biglietto unico speciale, che offre agli appassionati d’arte un viaggio a tutto tondo nei tesori custoditi dalle gallerie aretine. Un servizio in più, nato dalla collanborazione tra la direzione del Polo museale della Toscana e la Fondazione Intour che gestisce i musei statali della città.

In particolare, la prenotazione per gli affreschi nella basilica di San Francesco vale anche per scoprire Casa Vasari, il museo medievale e l’archeologico.