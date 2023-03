Studenti valdarnesi campioni di robotica

di Marco Corsi

Gli studenti dell’Isis Valdarno fanno l’en plein alle gare regionali di robotica, che si sono tenute lo scorso week end a Grosseto. I ragazzi si sono infatti piazzati al primo, secondo e terzo posto, guadagnandosi, con le proprie squadre, le gare nazionali Robocup Junior Academy che si terranno dal 19 al 22 aprile a Vicenza. L’evento è stato organizzato dall’Ic Grosseto 3 in collaborazione con il personale docente e gli studenti del polo scolastico Manetti Porciatti. L’Istituto Superiore Valdarno ha portato in Maremma, per la categoria Rescue Line Under 19, 8 team per un totale di 34 allievi, accompagnati dai docenti Giovanni Fabbri, Luca Africh, Sandro Nesterini, Rosario Distefano, Moreno Becattini. Hanno poi hanno contribuito alla preparazione dei ragazzi i professori Marco Saracini ed Ernesto Troncellito. Erano presenti anche gli studenti degli istituti comprensivi "Marconi" e "Masaccio" e pure loro hanno brillato, conquistando rispettivamente il secondo e terzo posto nelle gare Under 14 Rescue Line.

"E’ stato bello vedere l’impegno e la partecipazione dei ragazzi dai 12 ai 19 anni, che si sono fatti in quattro per rimediare agli errori delle loro creature. Veder condividere la loro preoccupazione o la loro delusione, o la loro gioia per un ostacolo superato" ha commentato in una prima battuta il professor Giovanni Fabbri referente dell’Isis Valdarno per la Robocup Junior Academy. Gli studenti delle superiori hanno interamente occupato il podio della categoria Under 19: primo, secondo e terzo posto ai team "Raggi KBT", "Gli Ultimi" e "Pinzo Team!".

"Non ci sono parole per esprimere quanto questi risultati mi rendano fiero dei miei studenti e di tutto il comparto docente che in questi mesi ha preparato e accompagnato i nostri ragazzi – ha commentato il dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi – Ho visto personalmente, durante le gare nazionali ospitate dal nostro Istituto nell’edizione del 2019 e nel corso delle gare preparatorie delle passate sfide, la grande motivazione che spinge le studentesse e gli studenti dell’Isis Valdarno nell’eccellere nel campo della robotica. Ringrazio gli alunni, il loro impegno e i professori per queste incredibili soddisfazioni!".

L’istituto sangiovannese fa parte del progetto "Robotoscana", rete scolastica per la robotica educativa. Lo scopo del nuovo organismo, tramite un coordinamento tra i vari soggetti promotori, è quello di diffondere l’impiego della "robotica" nella scuola in tutte le possibili forme, sia didattiche, sia laboratoriali che ludiche.