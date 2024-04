Studenti fuori sede come votare l’8 e il 9 giugno

Gli studenti aretini che si trovano in un Comune al di fuori della Toscana per un periodo di almeno tre mesi e all’interno del quale ricade la data delle elezioni europee, potranno votare "fuori sede" per le liste e i candidati della propria circoscrizione elettorale di residenza. Per poter esercitare il voto "fuori sede", gli studenti dovranno presentare, entro domenica 5 maggio, apposita domanda all’Ufficio elettorale del Comune di Arezzo scaricabile dal sito istituzione. Info: 0575/377239-774.