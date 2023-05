Studenti delle medie tra gli artigiani

Mettere a contatto il mondo dell’artigianato con le nuove generazioni. Su questa base è nato il progetto "Cna Orienta", realizzato da Cna e dall’istituto Guido Marcelli di Foiano della Chiana. L’obiettivo? Invitare i ragazzi delle scuole medie a riscoprire alcune tra le principali figure professionali legate al mondo dell’artigianato. Il progetto si articola in due fasi. Nella prima alcuni imprenditori hanno incontrato gli alunni. Tra di loro il termoidraulico Francesco Ingui, l’antennista Ubaldo Manganelli e l’impiantista Damiano Iacovone. Nella seconda, prevista a settembre, si passerà invece alla pratica. "Cna Orienta" si inserisce in una più ampia cornice di iniziative volte all’orientamento scolastico, che mirano ad aiutare i ragazzi e le famiglie ad avere maggiori informazioni sulla scuola superiore da frequentare. Inoltre, vuole essere una soluzione per colmare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Come spiega Anna Bernardini, dirigente scolastico dell’istituto Marcelli, "crediamo che sia importante creare alleanze formative e collaborare con le associazioni di categoria per offrire ai nostri studenti una formazione completa e prepararli al meglio per il loro futuro".