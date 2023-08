Studenti delle medie Lezioni nei container Rescisso il contratto Lavori in alto mare

di Claudio Roselli

Un autentico "calvario", quello che riguarda i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola media Michelangelo Buonarroti di Sansepolcro.

Partiti nell’estate del 2021, hanno subito più di uno stop e ora siamo di nuovo punto e a capo, con gli studenti che continueranno ad essere ospitati nei container messi a posto dopo le infiltrazioni di acqua, ma allo stesso tempo costosi a livello di affitto; nello specifico, più di 10mila euro al mese. In aprile la notizia dell’atteso sblocco, poi cosa è successo?

"Nonostante tutti i tentativi fatti dal Comune per trovare soluzioni tecniche ed economiche che permettessero l’immediata ripresa; nonostante le somme aggiuntive messe a disposizione dall’amministrazione a causa del caro materiali, la ditta incaricata non si è dimostrata in grado di rispettare i tempi e quindi nei giorni scorsi abbiamo dato mandato ai nostri legali di avviare le procedure di risoluzione del contratto con la Edilimpianti di Milano".

Così ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi, che ha aggiunto: "Si tratta di una scelta forte, che abbiamo cercato in tutti i modi di evitare, ma non è più tollerabile perdere altro tempo; è stato superato il limite.

Preso atto delle difficoltà in cui versa la ditta appaltatrice, non abbiamo altra scelta, che la legge ci permette, di rivolgerci alla ditta seconda classificata nella gara d’appalto e procederemo in questa direzione.

La ditta era rientrata in cantiere e aveva in programma di montare l’ascensore, peraltro già acquistato assieme a tutti i pavimenti, poi ecco le le improvvise difficoltà che ci sono state manifestate e che hanno causato un nuovo stop".

L’opposizione non ha tardato nel farsi sentire. "È necessaria, a questo punto, un’analisi approfondita e trasparente (anche se con colpevole ritardo) per comprendere se le difficoltà riscontrate siano state causate da una mancanza di vigilanza e controllo puntuale da parte dell’amministrazione – ha detto Michele Gentili di "Adesso-Riformisti" – e ci pare strano che tutte le responsabilità siano da attribuire unicamente all’impresa appaltatrice.

La decisione di rivolgersi alla ditta seconda classificata nell’appalto solleva interrogativi legittimi e non solo da parte nostra: l’appalto è stato assegnato ormai anni addietro e deve essere subito garantita la possibilità che questa ditta possa intervenire in tempi celeri, cosa non del tutto scontata.

Ci preoccupa poi l’aspetto tecnico-economico dell’impresa seconda classificata.

È indispensabile avere la certezza che l’impresa abbia ancora la capacità finanziaria e le competenze tecniche necessarie per portare a termine un progetto di riqualificazione complesso in modo soddisfacente; le condizioni della scuola Buonarroti, infatti, sono visibili a tutti e appare chiaro che ora le difficoltà sono molto importanti.

Per non parlare infine delle rate di affitto, che sono un vero e proprio aggravio di costi per la comunità".