Studenti campioni di tecnologia. Ecco il braccio elettromeccanico

di Sara D’Alessandro

I ragazzi dell’Isis "Enrico Fermi" protagonisti ancora una volta di un progetto all’avanguardia che conferma il costante impegno dedicato alla ricerca tecnologica e digitale. Si tratta di un braccio elettromeccanico, a sostegno delle persone affette da disabilità motoria, radiocomandato e programmabile, che può raggiungere un’altezza di 162 centimetri in grado anche di raccogliere oggetti tramite un sensore a ventosa. Può essere posizionato anche sul bracciolo della carrozzina o del letto e controllato attraverso un joystick mouse oppure programmato per permettere alla persona disabile di compiere varie azioni quotidiane come mangiare, bere e afferrare oggetti. Le nuove frontiere della tecnologia aprono nuove possibilità di assistenza e il progetto sviluppato dagli studenti casentinesi seguiti dai professori Pier Luigi Bargellini, Fabrizio Fiorentini, dagli assistenti tecnici Vasco Claudio Castelli, Angelo Vestrucci e dal tecnico Gianmarco Vinciarelli, si pone come obbiettivo quello di migliorare la qualità della vita e l’indipendenza delle persone affette da disabilità.

"Continuiamo con questa progettazione, perché è importante che i ragazzi facciano le cose applicandole concretamente – spiega il professor Bargellini – Il lavoro che si è svolto con una serie di lezioni teoriche, seguite da vari incontri pomeridiani in laboratorio, ha visto il coinvolgimento di diversi alunni delle classi quarte e quinte dell’indirizzo elettronica che hanno lavorato in team, collaborando nella risoluzione dei vari problemi che abbiamo incontrato in corso d’opera. Il mio auspicio è quello di continuare anche nei prossimi anni con progetti di questo tipo, per gli studenti è infatti fondamentale capire che ciò che studiano nella teoria si può poi applicare nella realtà. In Italia – continua – sono oltre un milione le persone che soffrono di disabilità motorie. Mettere d’accordo una popolazione che invecchia con le nuove tecnologie può sembrare una sfida insormontabile, ma spesso sono proprio gli apparecchi di ultima generazione a migliorare il livello di assistenza quotidiana delle persone anziane o invalide".