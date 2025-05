Studenti-attori sul set. Docufilm vince 45mila euro

Cortona come set cinematografico per eccellenza. Questa volta nella veste di registi si sono calati i giovanissimi studenti dell’istituto Luca Signorelli grazie ad un progetto ministeriale corposo.

La scuola cortonese, infatti, ha vinto, per il secondo anno consecutivo, il bando "Cips Cinema e immagini per la scuola" portandosi a casa circa 45 mila euro. A dare seguito al progetto ci hanno pensato gli alunni delle classi IIIC e IVC coadiuvati dal team docenti guidato da Annalisa Savoca e dalla società Ballardian, il cui referente è Andrea Cocchi. Ne sono nati tre docu film che, come ricorda con soddisfazione la dirigente dell’Istituo Signorelli Maria Beatrice Capecchi "sono stati capaci di realizzare dei documenti che non solo manifestano le loro capacità nel settore multimediale, con l’uso di droni e altri materiali specifici, ma anche le capacità di inserire in essi contenuti significativi utili per diffondere l’immagine di una Cortona ricca di tanta bellezza".

I ragazzi hanno approfondito le origini della storia di Cortona con un focus storico-leggendario sul mito di Dardano. "Nasce dalla curiosità degli alunni, i quali ogni mattina attraversano via Dardano per giungere a scuola, ma non conoscendo tale figura, intervistano le persone che incontrano nella cittadina per saperne di più e trovano poi chi darà loro l’informazione giusta", confermano i docenti. "E’ sicuramente un cortometraggio utile da utilizzare nelle scuole per approfondire le proprie radici". Il secondo lavoro ha riguardato le "orme di Francesco" con un focus sull’eremo delle Celle con le testimonianze di vita e di fede dei frati che lo abitano e lo rendono uno dei posti più visitati e amati della città etrusca. Il terzo docu film realizzato è legato al festival internazionale di fotografia Cortona On The Move che quest’anno celebra i 15 anni di attività in città. "Il Cortona On The Move nasce dalla creatività di giovani cortonesi che, appassionati di fotografia, hanno realizzato il loro sogno portando una mostra fotografia di alto livello a Cortona, splendido contesto che ne ha fatto da cornice", ricordano ancora gli insegnanti. I Cortometraggi sono stati proiettati al teatro Signorelli e applauditi da oltre 1300 alunni delle scuole di Cortona. Lunedì sarà la volta della vicina Castiglion Fiorentino dove verranno per gli alunni del Comune al Teatro Spina.