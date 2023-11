Studenti angeli del fango. Volontari a Campi Bisenzio

POPPI

Quarantasei studenti delle superiori di Poppi volontari in aiuto degli alluvionati di Campi Bisenzio. Una iniziativa partita dagli stessi ragazzi diventata in pochissimo tempo un’attività concreta. Stivali, tute, strumenti alla mano. I ragazzi si sono impegnati nel dare sollievo ad una popolazione, così vicina a noi, fortemente colpita dalla recente alluvione. Su indicazione della protezione civile di Campi le scuole hanno destinato all’attività le classi dell’ultimo triennio. Hanno partecipato tutti gli indirizzi, il liceo scientifico, il liceo di scienze umane e l’istituto tecnico e tutte le classi sono state rappresentate. Si sono recate in quell’inferno di fango per far sentire concretamente il proprio sostegno.

"Siamo stati una goccia nel mare" ha raccontato modestamente uno studente. Ma là, da parte dei cittadini di Campi Bisenzio, ai giovani volontari non sono mancati i complimenti e i ringraziamenti. "E’ stato un momento piacevole, nonostante la fatica. Un’esperienza molto positiva a livello individuale e collettivo" ha raccontato un’altra studentessa.