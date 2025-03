Studenti a scuola di transizione ecologica. Il nuovo progetto di Iren e Sei Toscana

AREZZO Sei Toscana moltiplica l’offerta didattica rivolta agli studenti. Dopo la positiva esperienza di "Ri-Creazione", che promuove da dieci anni nelle primarie e secondarie di primo grado, arriva per gli studenti delle scuole superiori un nuovo progetto di educazione ambientale dal titolo "Transizioni". Il nuovo progetto, sviluppato in sinergia con EduIren, la divisione educational della capogruppo Iren, si rivolge alle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado ed è dedicato alla tematica della transizione ecologica. Si tratta di laboratori che, attraverso un approccio partecipativo, permettono alle ragazze e ai ragazzi di proporre idee, illustrare punti di vista differenti e creare un confronto tra pari su temi come l’economia circolare, le fonti rinnovabili, la mobilità elettrica, le città intelligenti e l’agricoltura sostenibile. "Grazie alla collaborazione sempre più stretta con la capogruppo Iren e in continuità con l’attenzione che da sempre Sei Toscana dedica alle nuove generazioni, abbiamo la possibilità di ampliare la proposta didattica sul territorio – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Il nostro obiettivo è rivolgerci ad una fascia d’età sempre più consapevole e sensibile ai temi della sostenibilità".