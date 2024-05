Studenti a lezione per fare i portalettere. Lezione speciale per le scuole Curina e Bigi

AREZZO

Nelle settimane scorse la classe IV della scuola primaria "Don Ferruccio Bigi" della frazione di Rigutino è stata sede di una lezione didattica "speciale": Poste Italiane nelle sue aule. Il responsabile del centro distribuzione Camucia-Cortona, Gabriele Menci, insieme alla portalettere della zona Serena Senesi hanno consegnato ai bambini la risposta al carteggio che loro stessi avevano avviato con i compagni della IV della scuola primaria "Antonio Curina".

"Ho vissuto, dopo la prima, analoga, esperienza dello scorso anno, una grande gioia, facendo vivere la mia quotidianità ai bambini. Si sono tanto appassionati da costruirsi una cassetta postale, per la comunicazione interclasse" ha raccontato Gabriele Menci. Nell’occasione è stato illustrato il processo postale attraverso cui le lettere hanno "viaggiato" da una scuola all’altra, soffermandosi su elementi chiave delle modalità di spedizione della corrispondenza. Sono state inoltre lette in classe alcune letterine sottolineando come la comunicazione epistolare sia ricca e particolareggiata, poiché frutto di una attenta analisi dei contenuti. A ricordo di questa giornata sono poi stati distribuiti francobolli ai bambini, entusiasti della nuova esperienza vissuta in classe.