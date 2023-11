Studenti a lezione dai carabineri forestali per la Festa dell’albero

I carabinieri forestali del servizio di sorveglianza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al fianco delle scuole per la Festa dell’Albero. Al messaggio sull’importanza degli alberi nella salvaguardia del pianeta si è aggiunto quello sul ruolo delle aree protette, ed in particolare del Parco, un vero tesoro di biodiversità vegetale da conoscere, in modo che gli uomini di domani, ovvero i bambini ed i ragazzi di oggi, lo possano tutelare e migliorare, per il bene e la qualità della vita di tutti. I Carabinieri forestali fanno la loro parte tutelando i boschi italiani. Molti di questi boschi, spesso i più belli ed i più antichi, sono situati nei parchi nazionali Italiani, nelle riserve naturali statali e nelle foreste demaniali. E’ una dorsale verde che attraversa idealmente tutto il territorio italiano e che rappresenta un esempio di gestione unitaria di un capitale europeo di biodiversità unico per la sua varietà di habitat. Gli alberi sono un serbatoio di anidride carbonica e crescendo sottraggono CO2 dall’atmosfera accumulandola nel legno, limitandone l’aumento: è questo il concetto che fa parte della strategia forestale per il 2030 dell’Unione Europea, che prevede l’obiettivo di arrivare a piantare 300 milioni di alberi all’anno, per raddoppiare i 300 milioni l’anno che si stima nascono naturalmente. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è senz’altro un grande serbatoio di C02: come fossero 32 mila campi di calcio coperti da bosco.

Ma il luogo migliore per piantare nuovi alberi non è negli ambienti naturali, dove questo processo avviene da sé, ma nelle zone urbanizzate o intensamente coltivate, che hanno tanti spazi non utilizzati, che possono essere sfruttati a questo scopo. Da qui il messaggio di sensibilizazione che coinvolto le scuole elementari e medie di Premilcuore (Forlì Cesena), la scuola elementare di Portico e San Benedetto (sempre della provincia di Forlì Cesena), la scuola materna di Santa Sofia. Sul fronte aretino il progetto ha visto il coinvolgimento delle scuole elementari di Pratovecchio e quello della scuola elementare e la scuola materna ed elementare del Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna.

F.M.