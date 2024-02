Studenti a lezione da imprenditori. Il progetto Eye entra in classe. Sturt up etiche, la sfida regionale

Prove da imprenditori per gli studenti delle scuole aretine che diventeranno capitani di aziende etiche grazie al progetto Eye. Gremita di ragazzi ieri la sala della giunta comunale per la presentazione della terza edizione di Eye Ethics & Young Entrepreneurs, momento inaugurale del percorso che coinvolge gli studenti del liceo artistico coreutico scientifico Piero della Francesca e dell’Itis Galileo Galilei. Il progetto che si svolge per il terzo anno consecutivo è promosso oltre che dai due istituti scolastici da Artes Lab, Comune di Arezzo e Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria. Ieri il primo di una serie di appuntamenti grazie ai quali gli studenti avranno l’opportunità di scoprire come diventare imprenditori di successo. I ragazzi delle scuole incontreranno imprenditori ed esperti del settore imparando le basi dell’imprenditoria etica per poi dare vita a una propria idea. Quelle migliori saranno presentate dai ragazzi stessi nel corso di un contest e valutate da una giuria.

Una gara che vedrà l’idea di impresa più originale, concreta e realizzabile, vincere il Trofeo Eye Migliore Idea d’Impresa Arezzo 2024. Non solo, la gara sarà anche regionale. Gli studenti aretini si sfideranno infatti con gli studenti toscani di Firenze, Prato e Pistoia, dove il progetto Eye è attivo da 13 anni, per il Trofeo Eye Toscana, la novità di quest’anno, a cui è associato un premio di 1.000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork. "È un’opportunità importante per i ragazzi – dice il direttore di Eye Luca Taddei – da quest’anno potenziata anche attraverso un protocollo firmato tra la Regione attraverso il progetto GiovaniSì, Artes Lab, Anci Toscana e i giovani di Confindustria, Cna e Confartigianato". "Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione collabora con questo progetto – dice l’assessore Simone Chierici – prosegue un’esperienza volta alla promozione della cultura del fare impresa tra i giovani della città". "Tra gli obiettivi – ha aggiunto l’assessore Federico Scapecchi –quello di formare, incentivare e supportare le nuove generazioni nella creazione di ricchezza per il territorio".