Studentessa premiata dalla biblioteca

La Biblioteca Comunale Dionisio Roberti, in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Sansepolcro ha ideato un’iniziativa che celebra la cultura: il significato è nel titolo stesso del progetto, "Leggi e Vinci il Teatro", quindi Carolina Taboana, classe 2004, di origini argentine e studente dell’Università di Perugia, è risultata colei che ha letto più libri nel 2022 ed è stata premiata con un abbonamento alla Stagione Teatrale 202324. Ad essere coinvolti sono stati i giovani lettori di età compresa fra i 18 e i 28 anni che hanno effettuato il maggior numero di prestiti presso la biblioteca locale durante l’anno 2022. Questa iniziativa mira a premiare e sostenere la passione per la lettura tra i giovani, incoraggiando la crescita culturale e l’interesse per il teatro. Un’opportunità unica per i giovani di Sansepolcro.