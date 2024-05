Studente parte per i Giochi. Matematici

Uno studente di Monterchi alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, in programma domani a Palermo. Si tratta di Gregorio Chiarini della classe III C della scuola secondaria di primo grado facente parte dell’istituto comprensivo di Anghiari e Monterchi, che un paio di mesi fa si è aggiudicato il titolo regionale nella categoria S3 a Siena.

Sarà quindi lui a rappresentare la Toscana nel capoluogo siciliano, dove arriverà assieme ai genitori e al dirigente scolastico Daniela Giglio. Senza dubbio, un motivo di orgoglio per Monterchi e per tutta la Valtiberina, con la speranza che ora il buon Gregorio riesca a tenere alto il nome della sua terra anche in questa circostanza, nonostante lo abbia già fatto.

Si tratta quindi di un’occasione sicuramente importante per questo ragazzo che ha già ampiamente dimostrato le sue qualità da studente in una materia comunque difficile che, nel tempo, gli ha dato numerose soddisfazioni.